Хаджи уверен, что «Спартак» останется в РПЛ

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи выразил уверенность, что московский клуб не покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2021/22
Хаджи уверен, что «Спартак» останется в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ну, опасность всегда существует. Тем более «Спартак» раньше уже вылетал. Я же думаю, что до переходных матчей дело не дойдёт. Играет-то, в принципе, «Спартак» неплохо. Мне кажется, что сейчас многое от уровня судейства будет зависеть», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Он также считает, что шансы столичного клуба избежать стыковых игр более предпочтительны, чем у его соперников.

«Конечно, вылетать ребята не собираются. Но, даже если гипотетически попадём в переходные матчи, неужели там проиграем? Я на 100% уверен в том, что «Спартак» останется в высшем дивизионе и выиграет Кубок России», — заключил Хаджи.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяет три очка. Командам осталось сыграть четыре матча.  

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что подразумевал, когда заявил о возможной продаже московского клуба Леонидом Федуном.

 

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