«Химки» победили ЦСКА с разгромным счётом в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» 9 апреля и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
У «Химок» отличились Илья Садыгов (9-я), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили мяч Егор Ушаков (32-я) и Юсуф Языджи (44-я) с пенальти.
Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА с 43 очками занимают третье место.
Ранее главный тренер «Химок» Юран прокомментировал отсутствие полузащитника команды Резиуана Мирзова в заявке на матч с ЦСКА.