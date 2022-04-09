«Химки» победили ЦСКА с разгромным счётом в матче РПЛ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над столичным ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» победили ЦСКА с разгромным счётом в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» 9 апреля и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

У «Химок» отличились Илья Садыгов (9-я), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили мяч Егор Ушаков (32-я) и Юсуф Языджи (44-я) с пенальти.

Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА с 43 очками занимают третье место.

Ранее главный тренер «Химок» Юран прокомментировал отсутствие полузащитника команды Резиуана Мирзова в заявке на матч с ЦСКА.

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