Юран объяснил, почему Мирзов отсутствует в заявке на матч с ЦСКА

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отсутствие полузащитника команды Резиуана Мирзова в заявке на матч с ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран объяснил, почему Мирзов отсутствует в заявке на матч с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Планировалось, что Мирзов будет в составе, но вчера доктор сообщил, что у него есть проблемы с коленом. Или в понедельник, или во вторник Резиуан поедет на УЗИ, сделает МРТ», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера, сейчас все матчи важные и ему нужны игроки, готовые выкладываться на 101%. Он также рассказал, что врач команды докладывает о состоянии игроков после каждой тренировки, поэтому всегда есть время внести изменения в состав.

Напомним, что по итогам 23 туров РПЛ ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (21) располагаются на 14-й позиции. Команда Сергея Юрана рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона-2021/22.

Ранее Юран прокомментировал информацию о том, что у него возник конфликт с несколькими футболистами подмосковной команды.

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