Юран: у меня бывают конфликты с руководителями, но не с игроками

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию, что у него возник конфликт с несколькими футболистами подмосковной команды.
Юран: у меня бывают конфликты с руководителями, но не с игроками
  • РИА Новости

«Я ожидал, что что-то подобное появится недели через две после того, как я начну работать. Это нормальное явление. Кому-то нравится, что есть результат, кому-то не нравится. Я только сегодня узнал про эту информацию, но мне в этом плане нечего сказать. У меня иногда бывают конфликты с руководителями, но не с игроками», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Тренер также рассказал, что команда никак не реагирует на эти сообщения.

Напомним, что недавно появилась информация, что ряд игроков «Химок» были намерены бойкотировать матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за конфликта с Юраном. Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о конфликте Юрана с несколькими футболистами.

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