В «Химках» опровергли информацию о конфликте игроков команды с Юраном

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном конфликте главного тренера Сергея Юрана с несколькими футболистами.

«Глупость! Полный бред и выдумка. Кому это выгодно? Тут много интересантов. Нужно учитывать плотность таблицы и предстоящую игру с одним из лидеров», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информацию о том, что ряд игроков бойкотируют матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за конфликта с Сергеем Юраном.

Ранее Роман Терюшков заявил, что Сергей Юран перестроил тренировочный процесс и сформировал структуру игры в «Химках».