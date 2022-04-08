В «Химках» опровергли информацию о конфликте игроков команды с Юраном
- РИА Новости
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«Глупость! Полный бред и выдумка. Кому это выгодно? Тут много интересантов. Нужно учитывать плотность таблицы и предстоящую игру с одним из лидеров», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информацию о том, что ряд игроков бойкотируют матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за конфликта с Сергеем Юраном.
Ранее Роман Терюшков заявил, что Сергей Юран перестроил тренировочный процесс и сформировал структуру игры в «Химках».