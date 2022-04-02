Терюшков: Юран перестроил тренировочный процесс и сформировал структуру игры в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о работе главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«Команда воспряла духом. Тренировочный процесс был перестроен, появилась структура игры, это заслуга Сергея Николаевича. Ребята совсем по-другому стали относиться к процессу», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в команде достаточно ровный состав с качественными игроками и она незаслуженно находилась на 16-й позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Видим монолитный коллектив на поле. Особенно это было заметно в матче с «Рубином... Бились до конца и вырвали победу», — добавил Терюшков.

Напомним, что «Химки» на выезде обыграли казанский клуб со счётом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте. Подмосковный клуб набрал 21 очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета.

Ранее Юран прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура РПЛ.