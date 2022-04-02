Юран: матч «Химок» с «Рубином» получился триллером

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много голов. У команд было желание, самоотдача. В первом тайме была зажатость. В перерыве донёс парням правильные слова, сделали поправки, сработали замены. Любому тренеру приятно, когда его игроки слушают. Они молодцы, выполняют. Выжали из себя максимум», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что обе команды провели тяжёлый матч на пределе своих возможностей и никого не устраивал ничейный результат. Кроме того, специалист остался доволен своими подопечными, подчеркнув, что так же надо отработать до конца сезона.

«Химки» на выезде обыграли «Рубин» со счётом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте. Подопечные Юрана набрали 21 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета. «Рубин» (25) находится на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что его команда непозволительно много ошибается.