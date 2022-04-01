Слуцкий о поражении от «Химок»: «Рубин» непозволительно много ошибается

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нормально складывалась игра, забили во втором тайме, игру контролировали. К сожалению, много мы ошибаемся, это непозволительно. Ну здесь ничего не сделаешь, пока так», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, на неудовлетворительный результат влияет совокупность различных факторов, среди которых он назвал множество перестроений и потерю концентрации на последних минутах.

«Слишком мало для нас быть довольным выходом того же Кузнецова или какими-то ещё индивидуальными действиями. Мы не мыслим такими категориями», — добавил специалист.

«Рубин» проиграл «Химкам» со счётом 2:3, пропустив на 90-й минуте. Подопечные Слуцкого занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей в РПЛ.