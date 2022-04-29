Канчельскис — о возможности «Спартака» сыграть в стыковых матчах: всё может быть
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«Всё может быть. Последний матч «Спартак» сыграет с «Химками». Все очень настроены на то, что они обыграют столичный клуб. К сожалению, так получилось, что они попали в эту ситуацию. Жаль болельщиков красно-белых, я их прекрасно понимаю», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после 26-го тура РПЛ «Спартак» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяют три очка. Командам осталось сыграть четыре матча.
Ранее бывший защитник красно-белых Дмитрий Комбаров объяснил, почему клубу жизненно необходимо в 27-м туре РПЛ обыгрывать «Крылья Советов».