Комбаров — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: надеюсь, судейство окажется честным

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров объяснил, почему красно-белым жизненно необходимо в 27-м туре РПЛ обыгрывать «Крылья Советов».
Комбаров — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: надеюсь, судейство окажется честным
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«У «Крыльев» молодая команда, которая показывает сейчас очень хороший и быстрый футбол. Хотя в последнем туре и проиграли, в первом тайме было удаление. «Спартаку» на данный момент очень нужны три очка, буквально как воздух», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что встреча обойдётся без судейских скандалов.

«Ошибки всегда могут быть. И даже иногда не зависит от того, кто судит. Мы видим, что с введением VAR не всегда принимаются верные решения. Надеюсь, судейство окажется объективным и честным. Результат, надеюсь, тоже будет честным», — добавил Комбаров.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Ананидзе сообщил о завершении карьеры.

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