Отказ от расширения РПЛ, создание нового кубка и перспектива снятия санкций УЕФА и ФИФА: что обсуждали на исполкоме РФС

Исполком Российского футбольного союза отклонил предложение ряда клубов о расширении Премьер-лиги. По словам президента РФС Александра Дюкова, коллеги назвали эту меру неспортивной и считают правильным её возможное введение только перед началом сезона. Также функционер рассказал о планах создания Кубка РПЛ, который должен стать своеобразной заменой европейским клубным турнирам, пока не будут сняты санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Как считает руководитель, при благоприятном стечении обстоятельств отмена ограничений произойдёт до конца 2022 года.

Заключительный в подходящем к концу сезоне-2021/22 исполком РФС мог получиться по-настоящему революционным и историческим. В частности, на нём могли принять решение о расширении РПЛ. Ряд клубов, в том числе вылетевший из элитного дивизиона «Рубин», активно продвигали эту инициативу. Однако члены коллективного органа их предложение отвергли, постановив, что оно не соответствует спортивному принципу. Таким образом, следующий розыгрыш пройдёт в прежнем формате — с 16 участниками в два круга.

При этом президент РФС Александр Дюков не исключил, что количество участников Премьер-лиги в будущем может вырасти, но только при условии, если все они будут соответствовать определённым критериям: достойное финансирование, развитая инфраструктура, стадионы, которые пройдут лицензирование, и современная игра.

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«По следующему сезону получили письмо: клубы против расширения. Приводятся разные доводы в пользу сохранения формата. Один, которого придерживаются все: нельзя менять правила по ходу игры, поскольку нарушается спортивный принцип и теряется доверие, в том числе со стороны болельщиков. Все будут понимать, что происходящее на поле не так важно, ведь потом может быть принято другое решение. Некое количество клубов готово вернуться к рассмотрению вопроса, но не расширять РПЛ задним числом. Пока есть время до начала сезона, этот вопрос может быть рассмотрен», — добавил президент РФС.

Любопытно, что, по его словам, против высказался и основной вещатель лиги — «Матч ТВ». Телеканал считает: дополнительные матчи не вызовут интереса ни у зрителей, ни у спонсоров. Более того, изменение формата он рассмотрел бы как основание для изменения стоимости контракта.

В качестве альтернативы не исключено создание нового соревнования — Кубка РПЛ. Дюков подчеркнул, что клубы продолжают обсуждать этот вопрос.

«Команды проведут дополнительные матчи между собой. Турнир также любопытен им с точки зрения получения дополнительных доходов. Есть подтверждение от ТВ-вещателя, что кубок вызовет интерес. Но всё это пока предварительно. В течение ближайшего месяца закончим работу по определению формата. Существует несколько вариантов. Будет сформирована финансовая модель, определены спонсоры и вещатель», — подчеркнул функционер.

В случае возрождения соревнования, которое единственный раз проводилось в 2003-м, Кубок России может претерпеть серьёзные изменения. 36 участников сыграют по швейцарской системе, которая начиная с сезона-2024/25 будет применена в Лиге чемпионов. Их разделят на 12 групп по три коллектива в каждой, где будут представлены все профессиональные лиги страны (РПЛ, ФНЛ, ФНЛ-2).

Дюков заверил, что при организации Кубка РПЛ не должен понизиться интерес к Кубку страны. Как объяснил глава РФС, турнир, в частности, важен для клубов из регионов, получающих возможность заявить о себе.

«Можно вспомнить и финал, который состоится в воскресенье. Ажиотаж очень высок, количество заявок на билеты огромное. Четвертьфиналы и полуфиналы тоже получились яркими. Эти матчи отличает высокий уровень футбола и интерес болельщиков. Кубок России по-прежнему рассматриваем как второй по значимости турнир и не считаем, что ему что-то угрожает. Да и призовые выросли в два раза по сравнению с предыдущим розыгрышем», — отметил президент.

К сожалению, повышенный ажиотаж к решающей встрече между «Динамо» и «Спартаком» сопровождается скандалом с билетами. Болельщики жалуются, что многие проходки оказались у перекупщиков. Однако, по данным главы РФС, число таких случаев составляет не более 2% от общей массы.

«Увы, событие привлекает внимание спекулянтов. За продажи отвечает компания «Кассир.ру». Мы приняли все меры, чтобы билеты не попали в руки перекупщиков, мониторим каждый такой случай. Пока их не более 2%. Информация, что все билеты достались им, неверна», — заявил Дюков.

Не могли не спросить у президента и о будущем главы РПЛ Ашота Хачатурянца, который, по информации СМИ, намерен покинуть свой пост. Функционер ответил, что ему ничего об этом неизвестно.

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Также Дюков сообщил об одобрении в Министерстве спорта нового лимита на легионеров. Таким образом, в новом сезоне РПЛ команды смогут включать в заявку 13 иностранцев и восемь из них выпускать на поле. При этом не исключён вариант, при котором ФИФА разрешит им покинуть Россию, несмотря на действующие контракты. Руководитель пообещал, если будет вынесен такой вердикт, оказать клубам юридическую поддержку при обращении в CAS.

Сам РФС уже отправил несколько исков в Спортивный арбитражный суд и ожидает решения по ним. Рассуждая о возможном исходе тяжбы, глава федерации оказался достаточно оптимистичен. По его мнению, при благоприятном сценарии развития событий, ограничения могут быть сняты с отечественного футбола до конца года.

«Мы исходим из того, что вопрос так или иначе будет решён. Этот сценарий базовый. Есть и другие, которые мы должны учитывать», — выразил надежду Дюков.

Он объяснил, что именно по этой причине пока тяжело рассчитывать на участие команд из Крыма в российских соревнованиях. В 2014-м РФС пошёл на такой шаг, но ФИФА и УЕФА запретили это делать. Нарушение чревато исключением из состава организаций. Дюков также заверил, что из федерации футбола полуострова к нему пока никто не обращался.

«Данный вопрос при наличии обращения должен быть изучен. После этого исполком может вынести какой-то вердикт. Футбол в Крыму развивается. Студенческие и любительские коллективы играют. С УЕФА была проведена большая работа, чтобы детско-юношеским командам разрешили участвовать в российских турнирах. Создали дорожную карту, по которой продвигались. Пока вопрос на паузе, но, уверен, в ближайшее время продолжим общение», — пообещал функционер.

Отдельно обсудили на пресс-конференции и сборную России, которая в конце весны и летом на поле не выйдет. Проведение матчей в этот срок посчитали нецелесообразным. Зато в сентябре для национальной команды организуют несколько товарищеских встреч, в том числе на домашней территории. Соперников Дюков называть не стал, подчеркнув лишь, что это необязательно будут игры с Белоруссией.

Серьёзный спор после окончания исполкома неожиданно развернулся вокруг финансирования «Зенита». Журналисты посетовали, что «Газпром» вкладывает в петербуржцев слишком большие деньги, тогда как другие коллективы вынуждены экономить. Например, «Спартак» закрыл выступавший в ФНЛ фарм-клуб.

«Это решение москвичей, которое мы можем только принять. У них есть стратегия развития молодых футболистов. Если красно-белые создали фарм-клуб, это не значит, что они должны постоянно его содержать. В клубах и академиях меняется ситуация, подход и стратегия. Правильнее задать этот вопрос «Спартаку». Речь ведь не только о финансах, но и подходе. У команды ведь появился новый спортивный директор», — предположил глава РФС.

«Газпром» же, по его словам, не только спонсирует «Зенит», но и вкладывает серьёзные средства в лигу посредством контракта с «Матч ТВ», а также помогает детско-юношескому футболу.

«Давайте тогда раскулачим «Манчестер Сити». Что зарабатывает «Зенит»? Есть финансовый фейр-плей, ему должны следовать все. Если доходы являются не рыночными, клубы наказывают. Так наложили санкции на «Динамо» в своё время. Петербуржцы проходят проверку каждый год и соответствуют критериям. Значит, спонсорские контракты — рыночные. Европейский футбол так устроен: есть бедные и богатые. Но у «Зенита» все последние приобретения оказались в точку. Давайте вспомним футболистов, которые были куплены другими клубами за большие деньги и не заиграли», — оппонировал президент РФС.

В ответ представители СМИ припомнили озвученное в октябре 2019-го предложение Владимира Путина создать футбольный «колхоз» — единый фонд, из которого будут финансироваться все команды, то есть фактически пойти по пути североамериканской лиги MLS. По мнению Дюкова, такой вариант малореален, поскольку тогда в стране останется лишь пара десятков клубов.

Дополнительно накалил градус дискуссии вопрос, почему глава РФС не дал ни одного комментария в СМИ за почти два месяца и весной не поехал на конгрессы ФИФА и УЕФА. Его прямо спросили: интересна ли ему вообще работа в отечественном футболе. В ответ президент заверил, что занимается его делами ежедневно.

«Я был избран главой РФС и собираюсь отработать свой срок. Что касается интереса, можно судить не по моим словам, а проектам РФС. Понятно, что вам больше любопытен профессиональный футбол, но, если посмотреть, что происходит в детско-юношеском, — там масса изменений… От общения я не уклоняюсь и, если встречаюсь с вами, отвечаю на всё до последнего вопроса. Но комментировать каждый чих — это не про меня», — заявил руководитель.

Пропуски же конгрессов УЕФА и ФИФА он объяснил непростой логистикой и высокой занятостью.

«Александр Алаев совершил поездки в Доху и Вену. Вопросы, которые рассматривались там, достаточно стандартные. Во всех исполкомах УЕФА и в работе комитетов организации, в которых состою, я принимаю участие и уделяю им внимание», — подытожил Дюков.