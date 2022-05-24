Дюков объяснил, почему сборная России не сыграет в товарищеских матчах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что тренерский штаб национальной команды и РФС приняли решение не проводить товарищеские матчи сборной России.

«Тренерский штаб и РФС посчитали нецелесообразным. В сентябре планируем провести несколько товарищеских матчей. Они могут быть проведены на территории России, если договоримся с соперниками. Почему обязательно Белоруссия? Есть другие сборные», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков сообщил, что будет направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по вопросу отстранения национальной команды от Лиги наций УЕФА.