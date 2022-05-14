РФС направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что будет направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по вопросу отстранения национальной команды от Лиги наций УЕФА.

«2 мая было принято ещё одно решение, по которому наши клубы и сборные отстраняются от участия в сезоне-2022/23. Мы с этим решением не согласны — соответствующую апелляцию мы направим», — цитирует Дюкова ТАСС.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» накануне подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал решение российских клубов подать апелляцию в CAS.