Игнатьев — об апелляции российских клубов в CAS: надо бороться до конца

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«С пониманием и поддержкой отношусь к тому, что они бьются за своё счастье. Это очень хорошее дело. Я думаю, что это правильный подход крепких и уверенных в себе людей, серьёзное отношение к тому, что происходит сейчас вокруг этих команд и вообще вокруг футбола», — сказал Игнатьев RT.

По его мнению, российский спорт несправедливо оказался вовлечён в политическую повестку.

«Дайте возможность спортсменам решать на своём поле боя все те вопросы, которые между ними возникают. Надо бороться до конца. Тем более глава УЕФА Александер Чеферин дал понять, что он сам переживает из-за того, что наши команды не участвуют в международных соревнованиях. Поэтому будем надеяться на позитивный результат», — заключил специалист.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение российских клубов подать апелляцию в CAS.