Колосков — об апелляции российских клубов в CAS: молодцы, что борются

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Клубы — молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчёркиваем своё несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Он считает, что УЕФА рассмотрит иск, но в итоге российские клубы получат отказ, как это было со сборной. По его словам, сейчас такая обидная для России реальность.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.