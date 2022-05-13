Экс-футболист «Зенита» сомневается, что CAS удовлетворит апелляцию российских клубов

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Безусловно, когда принято незаконное решение, необходимо оспаривать его юридическим путём. Но с учётом того, как всё устроено в мире, любое незаконное решение путём перестановки двух-трёх слов почему-то становится законным. Поэтому у меня сомнения по поводу того, что удастся чего-то добиться», — приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

По его мнению, суд может затянуться на несколько лет, если у федерации нет законного обоснования этого решения. Он также отметил, что если они найдут хоть что-то, что можно использовать против России, то обязательно воспользуются возможностью.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что отстранённым от участия в еврокубках российским футбольным клубам есть смысл бороться за свои права в CAS.