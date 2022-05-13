Спортивный юрист: российским клубам есть смысл бороться за свои права в CAS

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Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что отстранённым от участия в еврокубках российским футбольным клубам есть смысл бороться за свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Спортивный юрист: российским клубам есть смысл бороться за свои права в CAS
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«Нашим футбольным клубам есть смысл бороться. Всегда, когда ты недоволен решением, надо его обжаловать. Надо пытаться донести свою точку зрения до арбитров», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также добавила, что решения многих международных спортивных федераций базируются на субъективных подходах. Анцелиович подчеркнула, что эти решения часто нарушают дух Конституции и общепринятые принципы.

«Каждое дело индивидуально, иначе бы они просто штамповались под копирку. Предыдущие решения, в зависимости от того, с какой формулировкой они приняты, — если они будут совпадать с индивидуальным обстоятельством дела, то будут прецедентами. Всё-таки в CAS ориентируются на прецеденты, хотя официально говорят, что они не обязательны для них», — пояснил юрист.

Московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в CAS апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков. 

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

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