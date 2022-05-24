Дюков о чрезмерном финансировании «Зенита»: давайте тогда раскулачим «Манчестер Сити»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о финансовом фейр-плей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дюков о чрезмерном финансировании «Зенита»: давайте тогда раскулачим «Манчестер Сити»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Давайте тогда раскулачим «Манчестер Сити». Что зарабатывает «Зенит»? Есть финансовый фейр-плей, ему должны следовать все. Если доходы являются не рыночными, эти клубы наказываются. Так наказали «Динамо» в своё время. «Зенит» проходит эту проверку каждый год и соответствует критериям. Значит, все спонсорские контракты являются рыночными. Европейский футбол так устроен, что есть бедные, а есть богатые клубы», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков рассказал, что вариант с уходом России из УЕФА и переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) не рассматривается.

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