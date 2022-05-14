Дюков: РФС не рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что вариант с уходом России из УЕФА и переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) не рассматривается.

«Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и останемся», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, перед заседанием исполкома и конференцией УЕФА было много слухов о том, что будет принято решение об исключении РФС.

«Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил», — заключил Дюков.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе в AFC.