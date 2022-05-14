Колосков: переход РФС в AFC станет гибелью для российского футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Колосков: переход РФС в AFC станет гибелью для российского футбола
  • РИА Новости

«Он хочет нас вразумить. Этот переход станет гибелью. Мы опустимся в такое болото, из которого потом не выберемся. Чиферин это подтвердил, пытается сказать: «Одумайтесь!» Слава богу, вроде поутихла эта идея. Это будет реально гибелью на веки вечные», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Почётный президент РФС также рассказал, что российские команды обязательно вернут в еврокубки, как только ситуация в мире успокоится. По его мнению, это может произойти уже через год.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею с переходом РФС в AFC.

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