Чеферин: переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал идею с переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад», — цитирует Чеферина РИА Новости со ссылкой на агентство STA.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Чеферина об отстранении российских спортсменов.