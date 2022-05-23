«Не может быть и речи»: почему большинство специалистов выступает против расширения РПЛ в сезоне-2022/23

24 мая исполком РФС рассмотрит варианты реформирования РПЛ на будущий сезон. Среди возможных изменений — расширение лиги до 18 команд. Больше половины клубов ранее поддержали эту идею, но многие эксперты и специалисты выступают против. Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев считает, что с увеличением количества участников чемпионат России рискует превратиться в «болото». По мнению гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова, большее количество матчей не принесёт ничего, кроме дополнительных убытков. В то же время известный тренер Валерий Непомнящий уверен, что в сложившихся обстоятельствах Премьер-лиге необходимы реформы.

Во вторник, 24 мая, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будет утверждён формат Премьер-лиги на следующий сезон. На повестку будет вынесено несколько вариантов реформы РПЛ, в том числе её расширение до 18 команд. Этот вариант предполагает, что ни один из клубов не покинет элитный дивизион по итогам завершившегося чемпионата, а дополнительно его пополнят два коллектива из ФНЛ. Кроме того, будет обсуждаться возможность введения моратория на вылет и на вход.

Соответствующее предложение было вынесено общим собранием РПЛ ещё в марте, когда в связи с разрешением со стороны ФИФА и УЕФА из российских клубов стали уходить легионеры. Например, «Рубин» и «Ростов» потеряли по шесть футболистов, а из «Краснодара» уехали сразу девять игроков и тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

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Во время мартовского обсуждения за мораторий на вылет выступили десять клубов, против высказалось пять. Но исполком РФС инициативу отверг как не соответствующую спортивному принципу. Тогда глава организации Александр Дюков отметил, что окончательное решение будет принято в мае.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал идею дождаться окончания чемпионата.

«Я, как президент лиги, представляю команды. Если большинство команд голосуют за увеличение, то я не могу это не поддержать. Но при любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Мы не знаем, как будем заканчивать чемпионат, сколько клубов будет готово играть в следующем сезоне. Это экстраординарная ситуация», — говорил специалист.

В преддверии майского заседания исполкома РФС представители клубов вновь собрались, чтобы обсудить мнения по вопросу моратория. Как сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, их позиция не изменилась: те, кто не хочет увеличения количества команд в РПЛ, по-прежнему в меньшинстве.

В последние дни больше других на введение моратория надеется руководство казанского «Рубина», который по итогам чемпионата напрямую вылетел в ФНЛ. По словам гендиректора клуба Рустема Сайманова, казанцы сильнее всех пострадали от потери легионеров, и поэтому для соблюдения спортивного принципа необходимо сохранить команду в Премьер-лиге.

«19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждём решения РФС. Я искренне надеюсь, что оно может быть принято. Команду мы не распустили», — сказал гендиректор «Рубина» на пресс-конференции 23 мая.

При этом многие специалисты выступили категорически против моратория на вылет и расширения лиги. Так, весьма категорично на этот счёт высказался генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев. Он отметил, что такие серьёзные изменения нельзя вносить в спешке и параллельно завершению сезона.

«Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение повлияет на всю экосистему футбола. Надо иметь под него финансовые расчёты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Активно выступает против увеличения РПЛ московский «Спартак». Так, генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков назвал его экономически необоснованным шагом. Он отметил, что, по данным исследования голландской компании Hypercube, арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ.

«Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлёбывать последствия этого деструктивного решения всё равно придётся всем. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ», — заявлял Мележиков накануне 30-го тура РПЛ.

Вместо увеличения числа участников руководство красно-белых предложило разделить турнир на две восьмёрки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах. Ещё одним возможным вариантом Мележиков считает проведение Кубка лиги.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев также выступил против расширения. По его мнению, концовка нынешнего сезона получилась яркой и насыщенной, а при большем количестве команд такой интриги уже не будет.

«Этот сезон был очень интересным: была ожесточённая борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото. Команда на 92-й минуте пропускает и рискует вылететь из Премьер-лиги, а уже на 102-й минуте у неё появляется шанс остаться», — напомнил специалист о ходе матча «Рубин» — «Уфа».

Впрочем, в футбольной среде есть и те, кто выступает за расширение лиги. Например, известный тренер Валерий Непомнящий считает, что в сложившихся условиях это позволит провести более полноценный чемпионат.

«Во-первых, в связи с отстранением России от международных турниров у нас освободилось примерно 50 игровых дней в календаре, которые можно и нужно использовать. Во-вторых, появился шанс создать условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом. Это не только РПЛ, но и ФНЛ и команды ФНЛ-2», — заявил в беседе с RT бывший главный тренер «Томи».

При этом он считает, что мораторий на вылет без увеличения количества клубов лиги будет неправильным, ведь первая и вторая команды ФНЛ в честной борьбе завоевали право на выход в элиту. Кроме того, специалист согласен с позицией «Спартака», что простое увеличение числа участников экономически нецелесообразно и поддерживает предложение красно-белых о разделении лиги на два дивизиона.

«Говоря о расширении, я имею в виду необходимость полностью поменять структуру чемпионата. Чтобы было больше матчей команд, которые претендуют на высокие места. Можно подумать о том, чтобы разделить турнир на две группы, ввести игры плей-офф. Безусловно, мы должны думать о том, как командам зарабатывать. Здесь огромное поле деятельности для чиновников, чтобы подумать о том, каким образом изменить наш чемпионат, чтобы он был и зрелищным, и прибыльным», — пояснил Непомнящий.

Есть и ещё один немаловажный момент, который может сыграть свою роль в итоговом вердикте, — телевизионные права. В 2021 году «Матч ТВ» заключил контракт с РПЛ на проведение трансляций чемпионата России на беспрецедентных условиях. По сообщениям СМИ, в сезонах-2022/23 и 2023/24 лига получит по 6,6 млрд рублей, в сезонах-2024/25 и 2025/26 — по 7,7 млрд. Для сравнения: по предыдущему контракту лиге причиталось лишь 1,7 млрд рублей в год. Однако руководство «Национального спортивного телеканала», который является оператором «Матч ТВ», оказалось недовольно перспективой роста количества трансляций в связи с расширением лиги.

«Позиция НСТ такова, что в настоящий момент у нас есть действующий контракт с РПЛ, а также соглашение, которое вступает в силу с начала следующего сезона и рассчитано на четыре года. Вышеуказанное изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», — написал в своём Telegram-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

По информации «РБ Спорт», против расширения чемпионата выступает и большая часть руководства РФС, в том числе президент Александр Дюков. А косвенным подтверждением того, что исполком не примет его, можно считать факт назначения дат проведения стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ. Об этом же заявил и почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Не надо фантазировать и заниматься ерундой. Российский футбольный союз, организация, которая отвечает за проведение всех соревнований на территории страны, уже определила даты стыковых игр. Поэтому о расширении лиги до 18 команд не может быть и речи. Вопрос решён, тему надо закрыть», — заявил функционер ТАСС.