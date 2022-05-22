Кобелев: для «Динамо» этот сезон ещё не закончен, впереди финал Кубка России

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении московской команды в РПЛ сезона-2021/2022.

«Для «Динамо» этот сезон ещё не закончен, впереди финал Кубка России. Но я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточённая борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не надо увеличивать количество команд в чемпионате и создавать болото.

«Команда на 92-й минуте пропускает и рискует вылететь из премьер-лиги, а уже на 102-й минуте у неё появляется шанс остаться в высшей лиге», —заключил Кобелев.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА-Хабаровск, а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза (РФС) выступает против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.