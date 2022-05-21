Хет-трик Кассьерры, промах Лисаковича на 103-й минуте и семь пенальти: чем завершился чемпионат России по футболу

«Сочи» разгромил «Динамо» благодаря хет-трику Матео Кассьерры и впервые в истории завоевал серебряные медали чемпионата страны. «Рубину» остаться в элите помешал промах с пенальти Виталия Лисаковича на 103-й минуте. «Химки» впервые за 15 лет обыграли «Спартак», но не сумели избежать участия в стыках. А Марио Фернандес отметился голом в ворота «Ростова» в последней встрече за ЦСКА. Чем запомнился 30-й тур РПЛ — в материале RT.

Форменный провал «Динамо»

Концовка завершившегося сезона получилась для «Динамо» абсолютно обескураживающей. Ещё недавно бело-голубые составляли реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, однако на финише полностью развалились, набрав лишь одно очко в последних пяти турах и пропустив 17 мячей.

Не удалось настроиться даже на решающую домашнюю встречу с «Сочи», в которой подопечных Сандро Шварца, чтобы остаться на втором месте, устраивала ничья. Хотя началась она для них великолепно. Уже на восьмой минуте Кристиан Нобоа срезал мяч в свои ворота после прострела Даниила Фомина. При этом в данном эпизоде было подозрение на офсайд у россиянина, но судья Владимир Москалёв, посмотрев повтор, гол засчитал.

Однако южане быстро пришли в себя, а бело-голубые, напротив, привычно посыпались. Не сработала и рокировка основного вратаря Антона Шунина на Игоря Лещука. Последний ещё в первом тайме пропустил четырежды, хотя обвинять его в чём-то сложно. В первом случае экс-футболист «Динамо» Артур Юсупов нанёс слишком мощный удар с рикошетом от перекладины после розыгрыша углового.

Затем настал черёд Матео Кассьерры, который за восемь минут оформил дубль. Вдобавок перед перерывом форвард заработал одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Нобоа, реабилитировавшийся за обидную срезку в дебюте.

После перерыва москвичи пытались изменить ход игры, но делали это скорее по инерции. Понятно было, что «Сочи» своего не упустит. Окончательно же всё стало ясно, когда Даниил Лесовой получил прямую красную карточку за грубый фол на Викторьене Ангбане. А поставил точку Кассьерра, который забил третий мяч и поделил второе место в гонке бомбардиров с Дмитрием Полозом (по 14).

Невероятное спасение «Уфы»

Что касается борьбы за выживание, то наибольшая интрига окружала противостояние «Рубина» и «Уфы» в Казани, ведь проигравший покидал Премьер-лигу напрямую. В первом тайме хозяевам удалось выйти вперёд. После удара Виталия Лисаковича мяч попал капитану гостей Бояну Йокичу в район подмышки. Арбитру Сергею Иванову потребовалось несколько минут, чтобы всё-таки зафиксировать игру рукой и указать на «точку». Сам же Лисакович уверенно переиграл соотечественника Антона Чичкана, хотя тот угадал направление удара, и отметился четвёртым голом в составе новой команды в РПЛ.

Вдвойне удивительно, что одиннадцатиметровый в ворота башкортостанцев назначил именно Иванов, которого наставник «Рубина» неоднократно критиковал и обвинял в предвзятости и личной неприязни. Подопечные Леонида Слуцкого настолько эмоционально праздновали первый забитый мяч за четыре тура национального первенства, что решили прямо за бровкой сделать селфи и немало удивили собственных поклонников.

Однако, как оказалось, всё самое интересное ждало их впереди. Башкортостанцы рук не опустили и прижали соперника к воротам. Достаточно быстро удалось и сравнять счёт. Вышедший на замену Владислав Камилов едва ли не первым касанием отправил снаряд в сетку с рикошетом. После этого казанцы начали действовать откровенно на отбой.

Но удержать ничейный результат не удалось даже так. На 90-й минуте Монтассар Тальби грубо ошибся и позволил свежему Дилану Ортису уверенно реализовать выход один на один. Причём для колумбийца данный гол стал дебютным за команду и по-настоящему судьбоносным.

Однако Иванов предоставил казанцам ещё один шанс. В добавленное время Остон Урунов в собственной штрафной наступил на голеностоп Тальби. Судье понадобилось немало времени, чтобы указать на «точку» и вызвать тем самым гнев гостей. Всё снова решилось в противостоянии Лисаковича и Чичкана. Виталий в столь ответственный момент не справился с нервами и пробил в штангу. Тут же рефери дал финальный свисток и зафиксировал первый за долгое время вылет «Рубина» из элиты. В последний раз команда выступала во втором по значимости дивизионе ещё в 2002-м. «Уфа» же в стыках померится силами с «Оренбургом».

Новый антирекорд «Спартака»

Помимо башкортостанцев примут участие в стыках также «Химки». Им гарантировать себе сохранение прописки в Премьер-лиге не помогла даже волевая победа над «Спартаком» — 2:1, первая над маститым оппонентом с 2007-го. В составе москвичей счёт уже на 11-й минуте открыл покидающий команду Самэуль Жиго, которому по такому случаю доверили капитанскую повязку.

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Но коллектив Сергея Юрана ещё до перерыва вышел вперёд. Сначала экс-капитан красно-белых Денис Глушаков реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Максимилиано Кофрие. За несколько минут до этого Сергей Карасёв указал на «точку» после того, как Александр Селихов сбил ещё одного бывшего футболиста «Спартака» Александра Руденко, но после совещания с коллегами изменил свой вердикт. А в концовке первого тайма вратарь вновь сыграл не лучшим образом, не сумев парировать несильный удар Кирилла Боженова в дальний угол.

«Спартак» не просто потерпел поражение, но и повторил собственный антирекорд в чемпионате страны. Как и в 2003-м, он финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.

«Химки» же могли подняться выше, если бы очки потеряли «Нижний Новгород» и «Урал». Многие гадали, сумеют ли «Зенит» и «Арсенал», лишённые мотивации, дать бой соперникам в последнем туре. В итоге ответ оказался отрицательным. Нижегородцы единственный мяч забили с пенальти, который заработал арендованный как раз у петербуржцев Кирилл Кравцов. Екатеринбуржцы же провели в большинстве час и дважды отличились в первом тайме за три минуты.

Убедительный разгром от ЦСКА

Если болельщики «Спартака» прощались с Жиго, то поклонники ЦСКА — с Марио Фернандесом и Аланом Дзагоевым. Последний из-за травмы в заявку не попал, зато поднялся на фанатский сектор. Когда они принялись скандировать его фамилию, футболист с трудом сдерживал слёзы.

А вот натурализованный бразилец имел возможность проявить себя на поле — и воспользовался ею. Сначала уже на пятой минуте он блестяще замкнул подачу Ивана Облякова с фланга, а затем отдал результативную передачу на Жан-Филиппа Гбамена, который летом тоже покинет клуб.

После перерыва армейцы окончательно добили деморализованного оппонента — 4:0. Обляков к ассисту добавил отличный результативный удар, а точку в противостоянии поставил Игорь Дивеев. Более того, чужие ворота поразил молодой Егор Ушаков, но судья отменил гол из-за справедливого положения вне игры.

Так ЦСКА удалось в последнем туре прервать неприятную серию из трёх поражений подряд в РПЛ, но финишировать на четвёртом месте не вышло. Всему виной невероятное спасение «Краснодара» в домашнем матче с «Ахматом». На 92-й минуте Эдуард Сперцян нанёс потрясающий выстрел в дальний угол из-за пределов штрафной и сравнял счёт — 1:1. Грозненцы вдобавок не реализовали одиннадцатиметровый. Молодой Станислав Агкацев незадолго до перерыва парировал удар Идриса Умаева.