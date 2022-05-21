«Химки» одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах

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Столичный «Спартак» уступил в гостях подмосковным «Химкам» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
«Химки» одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Юрана.

В составе «Спартака» отличился Самуэль Жиго (11-я минута). У «Химок» мячи забили Денис Глушаков (39-я, пенальти), Кирилл Баженов (44-я).

«Спартак» (38 очков) по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (32) — 13-е. Подмосковной команде предстоит провести стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» и воронежский «Факел» напрямую вышли в РПЛ.

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