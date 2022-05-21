«Торпедо» и «Факел» напрямую вышли в РПЛ

«Факел» и «Торпедо» напрямую вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Торпедо» в 38-м туре ФНЛ вничью сыграло с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышло в РПЛ.

«Факел» в 38-м туре ФНЛ обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Роман Акбашев. «Факел» (74 очка) занял второе место в ФНЛ и заработал вторую путёвку на прямой выход в РПЛ.

Ранее «Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.