«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости

В стартовый состав «Рубина» попали Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.

В составе «Уфы» на поле с первых минут выйдут Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

«Рубин» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже, в зоне вылета, и отстаёт на два балла.

Встреча состоится 21 мая на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 17:00 мск. 

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».

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