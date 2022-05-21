«Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
- РИА Новости
В стартовый состав «Рубина» попали Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.
В составе «Уфы» на поле с первых минут выйдут Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
«Рубин» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже, в зоне вылета, и отстаёт на два балла.
Встреча состоится 21 мая на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».