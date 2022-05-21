На стадионе ЦСКА появится граффити в честь Дзагоева и Фернандеса

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На стадионе ЦСКА появится граффити с полузащитником Аланом Дзагоевым и защитником Марио Фернандесом, которые покинули клуб.
На стадионе ЦСКА появится граффити в честь Дзагоева и Фернандеса
  • РИА Новости

«Дзагоев и Фернандес — знаковые игроки в современной истории нашего клуба. Их вклад в достижения команды сложно переоценить. Поэтому мы приняли решение пополнить коллекцию граффити с легендами ЦСКА на «ВЭБ Арене» персональными изображениями Дзаги и Марио!» — говорится в официальном Telegram-канале ЦСКА.

В ЦСКА также предложили фанатам самостоятельно выбрать, какие памятные моменты легендарных игроков следует увековечить. Отмечается, что самые популярные идеи из комментариев будут использованы при создании граффити.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Футболист сообщил, что возьмёт паузу в карьере после 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцкими.

 

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