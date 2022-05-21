Щенников: всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими

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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцкими.
Щенников: всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими
  • РИА Новости

«Не только мне, но и всем игрокам ЦСКА абсолютно комфортно работается с Березуцкими. Они всех поддерживают, в команде хорошая атмосфера, интересный тренировочный процесс», — цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА.

По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Позже он опроверг эту информацию, призвав не читать отечественные СМИ.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи выразил надежду на то, что полузащитник останется в московском клубе.

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