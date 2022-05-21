Хет-трик Кассьерры помог «Сочи» разгромить «Динамо» в Москве и завоевать серебро РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Голами за «Сочи» отметились трижды Матео Кассьерра, Артур Юсупов и Кристиан Нобоа с пенальти. Нобоа также отправил мяч в свои ворота.
«Динамо» завершило матч, играя в меньшинстве. На 56-й минуте встречи с поля был удалён Даниил Лесовой.
Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.
Ранее «Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.