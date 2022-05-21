Матч ЦСКА — «Ростов» пройдёт без использования VAR офсайдных линий
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«Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — передаёт пресс-служба РФС.
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00. ЦСКА (47 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Алексея Березуцкого потеряли шансы на медали в сезоне-2021/22. «Ростов» — на девятой позиции (38 очков).
Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.