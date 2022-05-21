Матч ЦСКА — «Ростов» пройдёт без использования VAR офсайдных линий

Матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт без использования VAR офсайдных линий.

«Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — передаёт пресс-служба РФС.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00. ЦСКА (47 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Алексея Березуцкого потеряли шансы на медали в сезоне-2021/22. «Ростов» — на девятой позиции (38 очков).

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.