Битва «Динамо» с «Сочи» за серебро и сражение «Рубина» с «Уфой» за выживание: главные интриги 30-го тура РПЛ

«Динамо» и «Сочи» в Москве разыграют серебряные медали в центральном матче заключительного тура РПЛ. «Рубин» и «Уфа» в Казани определят, кто присоединится к «Арсеналу» и напрямую покинет Премьер-лигу. При этом в обоих противостояниях гостям необходимо выигрывать, чтобы добиться поставленных целей. «Нижний Новгород» и «Урал» в борьбе за право избежать стыков на выезде померятся силами с потерявшими турнирную мотивацию соперниками. Одновременно с этим «Спартак» в Химках постарается избежать повторения антирекорда по итогам сезона, а «Ростов» под руководством Валерия Карпина попробует огорчить ЦСКА.

Битва за серебро

В конце апреля казалось, что борьбу за медали до последнего будут вести «Сочи», ЦСКА и «Краснодар». Ушедшие в отрыв «Зенит» и «Динамо» должны были разыграть золото и серебро, а упомянутое трио — побороться за бронзу. Но подопечные Сандро Шварца провалили финишную прямую, проиграв три раза подряд (такая же участь постигла и команду Алексея Березуцкого), из-за чего чемпион определился досрочно, но в чемпионате возникла другая интрига — в борьбе за второе место.

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Теперь его судьба решится в очном противостоянии «Динамо» и «Сочи», к которому коллективы подошли с равным количеством очков — 53. Но небольшое преимущество имеет «Динамо». Первым дополнительным показателем являются игры между соперниками, и осенью прошлого года бело-голубые одержали над конкурентом важнейшую выездную победу с минимальным счётом. Соответственно, дома их устроит ничья. Но, по мнению бывшего главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева, вряд ли они из-за этого станут отходить от своего атакующего стиля.

«Не думаю, что «Динамо» постарается действовать вторым номером. По ходу сезона москвичи провели уже несколько встреч, в которых им необходимы были очки, но не отступали от собственных принципов. Считаю, это правильное решение. Сомневаюсь, что москвичи станут уповать на ничью. Выходить и отбиваться — неправильно. Да и молодые ребята сами не захотят это делать. Южане же постараются акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах соперника», — заявил специалист в интервью RT.

Он также предположил, что матч получится результативным, и высоко оценил демонстрируемый «Сочи» футбол.

«Сочи» показывает пусть прагматичный, но смелый и уверенный футбол с большим количеством коротких и средних передач, хорошим контролем. Поэтому матч должен получиться результативным. Нас ждёт встреча на три результата», — добавил Кобелев.

Сражение за выживание

Не менее интересной обещает получиться борьба за выживание, ведь попасть как минимум в стыковые матчи рискуют сразу пять команд, а лишился шансов на спасение только «Арсенал». Более того, две из них сойдутся между собой. «Рубин» примет «Уфу» в Казани. Подопечные Леонида Слуцкого опережают преследователя на два очка, а потому их устроит и ничья. «Уфа» при удачном раскладе в случае победы может избежать стыков.

К этой игре хозяева готовятся как к финалу. Так, футболисты и тренеры выкупили все билеты, чтобы болельщики могли бесплатно прийти на трибуны. Впрочем, по словам экс-наставника двукратных чемпионов России Романа Шаронова, это не делает их фаворитами.

«Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей встрече главные тренеры — Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны даёт результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — подчеркнул специалист.

Любопытно также, сумеет ли лучший бомбардир РПЛ на данный момент Гамид Агаларов преодолеть планку в 20 голов. В настоящий момент в его активе 19 мячей. Сделать это форварду вполне по силам, считает тренер.

«Но я думаю, не стоит сводить всё к его результативности. Игра команды не может зависеть от одного исполнителя, поскольку футбол — командный вид спорта. А Гамид не один выходит на поле», — подчеркнул Шаронов.

Заочная борьба за стыки

Два других коллектива, которые рискуют отправиться в стыки, — «Нижний Новгород» и «Урал» — на выезде померятся силами с соперниками, потерявшими турнирную мотивацию. Екатеринбуржцы проэкзаменуют «Арсенал», который не знает побед с декабря. Прервать неприятную серию тулякам будет крайне сложно. Однако Дмитрий Парфёнов, руководивший ими до сентября прошлого года, уверен, «канониры» не станут играть в поддавки.

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«Во-первых, ещё не факт, что они вылетят напрямую, поскольку неясно, расширят ли Премьер-лигу перед следующим сезоном... Во-вторых, они обязаны хотя бы в последнем туре реабилитироваться перед поклонниками, а не сделать очередной плевок им в лицо. Ходят слухи, что клуб испытывает финансовые сложности и рискует не выступить даже в ФНЛ, но мне сложно это комментировать. Насколько знаю, губернатор области поддерживает команду и не собирается отказываться от неё. Поэтому «Уралу» однозначно не будет легко. Нас ждёт бой», — пообещал тренер.

Настаивает он и на том, что в очередной раз досрочно гарантировавший себе чемпионство «Зенит» не захочет помогать «Нижнему Новгороду» под руководством легенды клуба из Санкт-Петербурга Александра Кержакова.

«Петербуржцы сыграют дома при своих болельщиках. К тому же Сергей Семак на финише имеет возможность делать ставку на резервистов, которые по ходу сезона получали меньше практики. Давайте не забывать, что кому-то нужно продлить контракт и остаться в команде, а кому-то — заработать определённые бонусы. Поэтому об отпускном настроении речи не идёт. Это профессиональные спортсмены, и никто не обязан их настраивать. Если же тебе не хватает настроя, лучше заканчивать», — добавил Парфёнов.

«Нижнему Новгороду» и «Уралу» остаётся надеяться на то, что «Химки» и «Рубин» потерпят поражение. В таком случае нижегородцы и екатеринбуржцы гарантированно останутся в элитном дивизионе.

Риск повторения антирекорда

При этом подмосковный коллектив в 30-м туре ждёт тяжелейшее испытание — домашняя встреча со «Спартаком», в которой жизненно необходимо набрать три очка. Красно-белые, с одной стороны, давно лишились шансов на медали, но с другой — ещё могут повторить худший результат в истории в национальном первенстве. В случае поражения они останутся на десятом месте, как в 2003-м.

По мнению экс-футболиста красно-белых Валерия Кечинова, москвичи отнесутся к встрече с должной степенью ответственности и на 90 минут отвлекутся от мыслей о финале Кубка России. Не исключил эксперт и серьёзной ротации от Паоло Ваноли.

«Нормальный профессиональный спортсмен, выходя на поле, в любом случае стремится побеждать. Во-первых, за это они получают огромные деньги. Во-вторых, «Спартак» поддерживает огромное количество болельщиков. Наконец, на кону стоит репутация клуба. Хороший игрок должен в каждом матче действовать со 100%-ной отдачей, не задумываясь о том, на каком месте располагается команда», — подчеркнул Кечинов.

При этом в случае поражений «Ахмата» и «Крыльев Советов» и осечки «Ростова» красно-белые имеют возможность завершить сезон на седьмой строчке, поскольку одержали по две победы над грозненцами и самарцами. Но, как считает Кечинов, для футболистов это не имеет особого значения.

«Раньше, когда я сам выступал за «Спартак», в раздевалке таких разговоров даже возникнуть не могло. Для нас тогда существовала одна позиция — первая. Все остальные строчки роли не играли. Вот и сейчас не вижу большой разницы между седьмым и десятым местами», — отметил эксперт.

Вызов для Карпина

Наконец, Валерий Карпин может щёлкнуть по носу «Спартак» и опередить бывшую команду в турнирной таблице. Для этого жёлто-синим в последнем туре достаточно сыграть не хуже, чем красно-белым. Южан ждёт выездное противостояние с попавшим в затяжной кризис ЦСКА. Но бывший наставник дубля армейцев Александр Гришин верит: они сумеют собраться, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и громко хлопнуть дверью.

«Да, слухи вокруг клуба ходят тревожные. Например, пишут о возможном уходе Алексея Березуцкого. Но пока на официальном сайте не появится новость, верить этому не стоит. Остаётся только дождаться окончания сезона. И армейцам необходимо сделать это на мажорной ноте, обыграв «Ростов». Пусть первая тройка им не светит, ещё можно подняться на четвёртую строчку, поэтому нужно бороться до конца», — подытожил специалист.

При этом после заключительного тура может сложиться удивительная ситуация, при которой седьмое место поделят сразу четыре коллектива. Это произойдёт в случае поражений «Ахмата» от «Краснодара» и «Крыльев Советов» от «Локомотива» и побед «Ростова» и «Спартака». И в этом случае «Спартак» тоже опередит всех.