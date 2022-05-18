«РБ Спорт»: «Зенит» не будет продлевать контракт с Дзюбой

Руководство петербургского «Зенита» приняло решение не продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Зенит» прекратил вести переговоры с Дзюбой о продлении контракта. Это случилось после того, как 33-летний нападающий отклонил очередное предложение клуба из Санкт-Петербурга о новом соглашении, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что форвард отказывается идти на сокращение зарплаты.

СМИ сообщали, что Дзюбой интересуется турецкий «Фенербахче», а также сербская «Црвена Звезда».

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.