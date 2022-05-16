Канчельскис: если «Фенербахче» заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.

«Я думаю, если у Дзюбы действительно будет предложение из «Фенербахче», почему бы ему не поехать и не поиграть? Думаю, что надо рискнуть. Если клуб заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет. Всё будет зависеть от него», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Metaratings, 33-летнему форварду уже поступило предложение от турецкой команды. Отмечается, что Дзюба заинтересован в трансфере.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, и форвард не планирует продлевать контракт. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее Дзюба не согласился остаться в «Зените» с сокращением зарплаты в три раза.