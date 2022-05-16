Канчельскис: если «Фенербахче» заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет

Короткая ссылка
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.
Канчельскис: если «Фенербахче» заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Я думаю, если у Дзюбы действительно будет предложение из «Фенербахче», почему бы ему не поехать и не поиграть? Думаю, что надо рискнуть. Если клуб заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет. Всё будет зависеть от него», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Metaratings, 33-летнему форварду уже поступило предложение от турецкой команды. Отмечается, что Дзюба заинтересован в трансфере.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, и форвард не планирует продлевать контракт. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее Дзюба не согласился остаться в «Зените» с сокращением зарплаты в три раза.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить