СМИ: Дзюба не согласился остаться в «Зените» с сокращением зарплаты в три раза

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба не согласен на трёхкратное понижение зарплаты, которое ему предложил клуб.
СМИ: Дзюба не согласился остаться в «Зените» с сокращением зарплаты в три раза
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Дзюба не согласен на трёхкратное понижение зарплаты в «Зените» и однолетнее соглашение с клубом из Петербурга. В данный момент Артём раздумывает о переходе в другой клуб РПЛ», — приводит слова источника РИА Новости.

Как сообщили RT источники, близкие к ситуации, 33-летний нападающий не хочет оставаться в команде из Санкт-Петербурга и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Фенербахче» предложили контракт Дзюбе.

 

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