Экс-арбитр Федотов положительно оценил работу Москалёва в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов оценил судейство в матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Хорошая работа Москалёва. Он только упустил момент с фолом Тарбы на Кривцове на 29-й минуте. Игрок «Краснодара» начал арбитру пихать (и это в 19 лет!), а тот всё проглотил. Что касается момента с Ушаковым, то его правильно не удалили в игре. Если бы в другое место попал — да, всё для красной карточки было бы. Оценка — 8,3», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ. Последний раз такое было в 2001 году, серия продлилась четыре матча.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА, в активе которого 47 очков. Московский клуб потерял шансы на медали РПЛ в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов поддержал идею, что детектор лжи необходимо убрать из российского футбола.