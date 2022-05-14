Судья Федотов считает, что детектор лжи необходимо убрать из российского футбола

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Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов поддержал президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова в вопросе использования полиграфа в РПЛ.
Судья Федотов считает, что детектор лжи необходимо убрать из российского футбола
  • РИА Новости

«Я всегда говорил, что лично для меня полиграф не нужен, потому что мне и так всё понятно. Я посмотрю игру и могу сказать, что судья делал правильно, а что нет. Думаю, что его использование нецелесообразно. Дюков всё правильно говорит. Я бы вообще убрал полиграф из российского футбола», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Он считает, что РФС должен создать отдельный комитет, который анализировал бы работу арбитров по ходу сезона. По словам Федотова, в России присутствуют профессионалы, у которых уже есть опыт в сфере судейства, и они могут оценить работу арбитров намного лучше, чем нынешние эксперты.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее Дюков рассказал о практике использования детектора лжи в РПЛ.

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