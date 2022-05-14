Дюков назвал проверку на полиграфе для судей возможностью доказать их честность

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о практике использования детектора лжи в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Полиграф — это возможность для судей дать ответ на этот вопрос: можно ли ему доверять и доказать, что он был абсолютно объективен. Мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен», — приводит слова Дюкова Sport24.

Он также отметил, что РФС не заставляет арбитров проходить проверку на полиграфе, это решение принимается только с согласия судей. По его словам, все могут допустить ошибку и союз готов её простить, если она была ненамеренной.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на детекторе лжи.

Ранее Дюков прокомментировал информацию о возможном уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста.