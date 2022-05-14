Дюков высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
- РИА Новости
«Мне ничего неизвестно о возможном уходе Хачатурянца, а слухи я не комментирую. У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».
53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета РФС в конце сезона.