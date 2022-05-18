СЭ: «Уральские авиалинии» и Nissan уходят из «Спартака», клуб потеряет 300 млн рублей

Московский футбольный клуб «Спартак» потеряет около 300 млн рублей из-за прекращения сотрудничества с двумя спонсорами.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и автомобильный концерн Nissan объявили о прекращении сотрудничества со «Спартаком». Столичный клуб потеряет порядка 300 млн спонсорских денег, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Nike 12 мая прекратил сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре команда Паоло Ваноли сыграет с «Химками» (21 мая). В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Динамо» (29 мая).

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто может стать экипировщиком команды после Nike.