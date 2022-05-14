В «Спартаке» рассказали, кто может стать экипировщиком команды после Nike

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил, что московский клуб ищет нового технического спонсора после разрыва контракта с Nike.

«Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнёров — Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами», — цитирует Махмутова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем в «Спартаке» подчеркнули, что красно-белые могут выступать в форме Nike и в сезоне-2022/23.

«Также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретроформы, которая уже изготовлена», — добавил он.

Nike 12 мая прекратил сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.

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