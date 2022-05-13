Романцев рассказал, что лучшие бутсы ему сшил российский сапожник

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на расторжение контракта Nike с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и рассказал, кто шил ему лучшие бутсы.
Романцев рассказал, что лучшие бутсы ему сшил российский сапожник
  • РИА Новости

«Мне лично шил сапожник. Причём такие, что тем же знаменитым производителям такое даже не снилось. Он снимал мерочки, я играл как в тапочках. Но шил только мне, я никому не говорил, потому что он любил выпивать и больше одной пары бутс в месяц не шил», — приводит слова Романцева Sport24.

По его мнению, в России большая проблема со спортивной обувью. Он также заявил, что в стране всё ещё остались мастера по пошиву хороших бутс, просто клубам лень их искать. Вместе с тем он отметил, что результат в футболе делают люди, а не форма. 

Nike расторг контракт с московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

Ранее управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал о возможном сотрудничестве Demix с командами РПЛ.

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