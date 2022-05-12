В «Спортмастере» заявили о готовности сотрудничать с РПЛ
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«У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved. «Спортмастер» долго шёл и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами. Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества», — цитирует Агибалова Sport24.
По его словам, компания готова частично удовлетворить потребности команд в сезоне-2021/22 и принять заказы на следующий, а также подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки.
12 мая производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольные клубы «Урал» и «Спартак» о прекращении сотрудничества.
Ранее представитель пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов отреагировал на отказ Nike сотрудничать с клубом.