В «Спортмастере» заявили о готовности сотрудничать с РПЛ

Короткая ссылка
Управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал о возможном сотрудничестве Demix с командами Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Спортмастере» заявили о готовности сотрудничать с РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved. «Спортмастер» долго шёл и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами. Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества», — цитирует Агибалова Sport24.

По его словам, компания готова частично удовлетворить потребности команд в сезоне-2021/22 и принять заказы на следующий, а также подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки.

12 мая производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольные клубы «Урал» и «Спартак» о прекращении сотрудничества.

Ранее представитель пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов отреагировал на отказ Nike сотрудничать с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить