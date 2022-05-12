В «Спортмастере» заявили о готовности сотрудничать с РПЛ

Управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал о возможном сотрудничестве Demix с командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved. «Спортмастер» долго шёл и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами. Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества», — цитирует Агибалова Sport24.

По его словам, компания готова частично удовлетворить потребности команд в сезоне-2021/22 и принять заказы на следующий, а также подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки.

12 мая производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольные клубы «Урал» и «Спартак» о прекращении сотрудничества.

Ранее представитель пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов отреагировал на отказ Nike сотрудничать с клубом.