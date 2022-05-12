В «Урале» отреагировали на отказ Nike сотрудничать с клубом

Представитель пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов высказался о прекращении сотрудничества с компанией Nike.

«Больше половины экипировки на следующий сезон уже закуплено. И сейчас решается вопрос, в какой экипировке и с каким техническим спонсором мы будем выступать в следующем сезоне», — цитирует Завьялова «Газета.Ru».

12 мая производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольный клуб «Урал» о прекращении сотрудничества.

После 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уральский клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице (27 очков). 15 мая «Урал» сыграет с «Рубином» в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».