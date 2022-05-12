Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком»

Производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольный клуб «Спартак» о прекращении сотрудничества.

«Решение принято в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что московский клуб уже ведёт работу по поиску нового поставщика спортивной экипировки.

Nike являлся спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 и Суперкубка страны в 2017-м.

Ранее в «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип.