Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком»

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Производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольный клуб «Спартак» о прекращении сотрудничества.
Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Решение принято в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что московский клуб уже ведёт работу по поиску нового поставщика спортивной экипировки.

Nike являлся спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 и Суперкубка страны в 2017-м.

Ранее в «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип.

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