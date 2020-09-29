В «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб планирует вернуть старую эмблему.
В «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип
  • ©spartak.com

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля», — цитирует Газизова «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что пока речь не идёт об окончательной замене эмблемы, а использование классического ромба необходимо обсуждать с болельщиками и представителями СМИ.

После девяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона.  

Ранее сообщалось, что «Спартак» может вернуть старую эмблему.

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