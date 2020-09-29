В «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб планирует вернуть старую эмблему.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля», — цитирует Газизова «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что пока речь не идёт об окончательной замене эмблемы, а использование классического ромба необходимо обсуждать с болельщиками и представителями СМИ.

После девяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может вернуть старую эмблему.