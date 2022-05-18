Сычёв: для роста интереса к РПЛ за чемпионство должны бороться три-четыре клуба

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что для повышения интереса к чемпионату страны за титул должны бороться несколько клубов.
Сычёв: для роста интереса к РПЛ за чемпионство должны бороться три-четыре клуба
  • РИА Новости

«Для роста интереса к турниру нужно, чтобы за чемпионство боролись три-четыре клуба. Не на словах, а на деле. Как в Англии. Так было бы идеально. А пока «Зенит» сильнее всех по составу, конкуренции у него нет», — цитирует Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о перспективах «Динамо» завоевать серебряные медали в чемпионате России.

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