Сёмин высказался о перспективах «Динамо» занять второе место в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о перспективах «Динамо» завоевать серебряные медали в чемпионате России.
Сёмин высказался о перспективах «Динамо» занять второе место в РПЛ
  • РИА Новости

«Для «Динамо» очень важна последняя игра в чемпионате. Важен Кубок России. Будет успех — можем сказать, что всё замечательно, молодцы. Не будет успеха — будут вопросы. Вот и всё, ситуация простая. Каждый раз оценивается через призму турнирной таблицы и завоевания наград», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место. При этом у команды столько же очков, сколько и у «Сочи», с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые за 14 лет будет в тройке призёров РПЛ.

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