Футболисты «Рубина» сделали селфи после гола Лисаковича в матче с «Уфой»

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Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович с пенальти вывел свою команду вперёд в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Футболисты «Рубина» сделали селфи после гола Лисаковича в матче с «Уфой»
  • globallookpress.com

На 37-й минуте «Рубин» получил право на пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. После забитого мяча футболисты клуба сделал селфи прямо во время матча.

Встреча команд проходит на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

По итогам матча «Рубин» — «Уфа» определится вторая команда, которая вылетит из РПЛ. Тульский «Арсенал» досрочно потерял прописку в элитном дивизионе.

Ранее «Рубин» и «Уфа» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.

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