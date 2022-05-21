Наумов: Кокорину пора завязывать с футболом

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Наумов: Кокорину пора завязывать с футболом
  • РИА Новости

«У него не получилось ещё в «Спартаке». Саша может попытаться реанимировать свою карьеру, но я думаю, что его карьера закончена. Ему пора завязывать с футболом», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Кокорин не сможет достигнуть того уровня, на котором играл ранее. При этом он отметил, что форвард был талантливым игроком.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу.

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